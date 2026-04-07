Brindisi e la via Appia | non solo un punto d' arrivo ma la svolta per ripartire

Giovedì 9 aprile a Brindisi si terrà la presentazione dell'associazione “Appia Wine Road”. La nuova realtà coinvolge diverse cantine della zona e si differenzia per il suo ruolo rispetto alle semplici associazioni di settore. La nascita di questa organizzazione è stata annunciata ufficialmente, e si tratta di un evento che segna un momento di cambiamento per le imprese coinvolte.

Carmine Dipietrangelo spiega lo spirito di "Appia Wine Road": "Una maggiore consapevolezza diffusa del valore del vino ouò cambiare il valore economico che questa terra è in grado di generare" Giovedì 9 aprile sarà presentata a Brindisi l'associazione “Appia Wine Road”. La nascita di “Appia Wine Road” rappresenta, per le cantine che ne fanno parte, molto più della costituzione di un'associazione. È il risultato di una consapevolezza maturata nel tempo: quella che il valore delle nostre singole aziende cresce davvero quando si trasforma in valore condiviso. Viviamo in un territorio straordinario che oggi si trova di fronte a una grande opportunità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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