Vittoria netta contro Rende 50-10 | Appia Brindisi chiude così la stagione regolare

L'Appia Rugby Brindisi ha vinto con un punteggio di 50 a 10 contro Rende, chiudendo la stagione regolare. La partita si è svolta in trasferta e ha visto la squadra di Brindisi dominare dall'inizio alla fine. La vittoria permette all'Appia Brindisi di concludere con un risultato netto e senza sorprese la fase regolare del campionato.

I rugbisti brindisini riposeranno per più di un mese per preparare al meglio la semifinale playoff di andata che si terrà il 26 aprile: ad attenderli la vincente tra lo stesso Rende e Draghi Bat BRINDISI - Festa in trasferta per l'Appia Rugby Brindisi, che espugna Rende e onora la regular season concludendo come aveva sempre fatto: vincendo nettamente contro il suo avversario di turno. La vittoria di Brindisi contro il Rugby Rende (50-10) nell'ultima giornata giunge con un risultato inequivocabile ma che non raggiunge i punteggi schiaccianti a cui la squadra ci ha abituato. Nonostante le numerose assenze per infortuni, l'Appia prevale grazie a una prestazione solida, con una ripresa che evidenzia il carattere dei suoi uomini simbolo.