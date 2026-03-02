La fame di vittorie dell' Appia Rugby Brindisi non si placa | 48-13 contro il Trepuzzi

L'Appia Rugby Brindisi ha affrontato Trepuzzi Rugby domenica 1 marzo al campo di Sant'Elia, conquistando una vittoria netta per 48-13. La squadra, già promossa in modo aritmetico, ha comunque ottenuto un risultato con bonus, confermando la sua presenza nel campionato. La partita si è conclusa con un risultato che riflette l'andamento della squadra nel torneo.

La vittoria, pur netta, non ha avuto la stessa clamorosa portata delle altre partite della stagione, ma è importante perché raggiunta con una formazione rimaneggiata a causa dei tanti infortuni BRINDISI - A promozione aritmetica già acquisita, la fame di vittorie dell'Appia Rugby Brindisi ancora non si placa e domenica 1 marzo, al campo di Sant'Elia a Brindisi, batte Trepuzzi Rugby con un convincente 48-13, portando a casa l'ennesima vittoria con bonus, ma senza brillare come in altre occasioni.La vittoria, pur netta, non ha avuto la stessa clamorosa portata delle altre partite della stagione, ma è importante perché raggiunta con una formazione rimaneggiata a causa dei tanti infortuni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Serie C, l’Appia Rugby Brindisi batte il Bitonto per 66 a 6Dopo la pausa natalizia, il XV brindisino ripartirà l'11 gennaio con la difficile trasferta a Rende (Cs), determinato a continuare la sua serie di...

Serie C, l'Appia Rugby Brindisi porta a casa un'altra vittoriaBRINDISI - Nella giornata di domenica 25 gennaio, il campo di Sant'Elia a Brindisi ospita la sfida tra l'Appia Rugby Brindisi e i Draghi Bat,...