26enne trovato a salerno con 61 kg di droga e 10 mila euro in contanti in camera da letto arrestato

A Salerno, un giovane di 26 anni è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre 61 kg di hashish e circa 10.000 euro in contanti trovati nella sua camera da letto. L'arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla droga condotte dalle forze dell'ordine nella zona.

È di un arresto e di un ingente sequestro di hashish e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Salerno. Un giovane di 26 anni è stato fermato sabato 10 gennaio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso in possesso di oltre 61 kg di hashish e quasi 10.000 euro in contanti. Operazione della Squadra Mobile: arrestato un 26enne Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli investigatori della Squadra Mobile di Salerno, impegnati in un servizio mirato al contrasto del traffico di droga nell’area dell’agronocerino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Nella giornata, la Squadra Mobile di Pagani ha arrestato un 26enne e sequestrato 61 kg di hashish e denaro contante in un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga. L’attività si è svolta in una palazzina di via Alcide De Gasperi, nell’ambito di un’indagine volta a reprimere lo spaccio nel territorio dell’Agro nocerino.

