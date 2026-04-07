Brentonico | salva-vita in fiamme per 5 persone e drammi in montagna

Domenica sera, nel centro storico di Crosano a Brentonico, un incendio ha coinvolto una via del paese. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza cinque persone, che sono state portate in salvo. L’incendio ha causato danni a diverse strutture presenti nell’area. Non sono stati segnalati feriti gravi tra le persone coinvolte.

Una famiglia di cinque persone è stata salvata dai vigili del fuoco durante un incendio scoppiato domenica sera in via Mazzini, nel centro storico di Crosano a Brentonico. L’intervento ha l’impiego di circa 50 operatori per mettere in sicurezza i residenti. Il pericolo ha colpito una casa dove erano presenti la madre, due bambini piccoli, lo zio e la nonna. Grazie all’azione rapida dei soccorsi, tutti i membri del nucleo familiare sono stati tratti in salvo senza riportare danni. Emergenze territoriali tra soccorsi acquatici e roghi isolati. L’attività dei soccorritori si è spostata anche al lago di Braies, dove due fratelli minorenni sono precipitati nelle acque gelide. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brentonico: salva-vita in fiamme per 5 persone e drammi in montagna Malore in montagna a Breno: elisoccorso salva 62enne, ora in ospedale ma non in pericolo di vita.Una donna di 62 anni è stata soccorsa con l’elisoccorso e trasportata d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia questo sabato pomeriggio, a seguito di... Leggi anche: Incendio doloso a Laurino, in fiamme un'abitazione: salva una famiglia di cinque persone