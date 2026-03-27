Durante il GP delle Americhe 2026 ad Austin, Aprilia Racing ha svelato l’Aprilia X 250TH, una versione speciale della RSV4 dotata di tecnologia derivata dalla MotoGP. La produzione è limitata a 30 esemplari, ciascuno venduto a 115.000 euro. La moto si distingue per i freni che richiamano le performance delle competizioni di alto livello.

Aprilia Racing ha presentato ad Austin, in occasione del GP delle Americhe 2026, l’Aprilia X 250TH: un’edizione speciale della RSV4 con tecnologia derivata dalla MotoGP, prodotta in soli 30 esemplari al prezzo di 115.000 euro. È la prima e unica moto al mondo in commercio con freni carbon-carbon, gli stessi utilizzati da Bezzecchi e Martín sulla RS-GP nel mondiale. Freni carbon-carbon: dalla MotoGP alla strada. L’elemento distintivo è l’impianto frenante Brembo carbon-carbon con dischi in carbonio da 340 mm e pastiglie in carbonio. Il peso dei dischi è dimezzato rispetto all’acciaio tradizionale, le pastiglie pesano un terzo rispetto alle sinterizzate. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Aprilia X 250TH: la moto stradale con i freni della MotoGP costa 115.000 euro?

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