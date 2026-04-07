Bravissimo ragazzo con grandi competenze

Una comunità universitaria è in lutto dopo la notizia della morte di uno studente molto stimato. La Scuola Normale di Pisa ha comunicato di aver appreso con grande sorpresa e dispiacere della scomparsa del giovane, descritto come un ragazzo con elevate capacità e talento. La notizia ha provocato sconcerto tra docenti e studenti, che lo ricordano come una persona brillante e appassionata. La vicenda è ancora al centro dell’attenzione, ma i dettagli sulle cause non sono stati ancora diffusi.

Una comunità sotto choc. La Scuola Normale di Pisa aveva appreso "con sconcerto" della morte dell’ex allievo di biologia Alessandro Coatti, 38 anni, originario di Portomaggiore in provincia di Ferrara, il cui corpo smembrato fatto a pezzi, era stato ritrovato in Colombia all’interno di una valigia abbandonata nei pressi dello Stadio Sierra Nevada, nella città di Santa Marta. Studente del corso ordinario dal 2005 al 2010, aveva svolto la sua attività di ricerca presso il Laboratorio Bio@SNS, sotto la guida del professor Tommaso Pizzorusso, per poi proseguire il percorso accademico in Inghilterra con il master all’University College London. "I... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Bravissimo ragazzo con grandi competenze" Di Stefano: “Leao è uno dei più amati nello spogliatoio del Milan: bravissimo ragazzo, molto tenero”"Su quello che ti dico sono abbastanza certo: Leao è uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Milan, perché Leao è un bravissimo ragazzo, un... Ibrahimovic sicuro: «Essere al Milan non è per tutti, richiede molto. Lavorare con Allegri è semplicissimo, bravissimo con i giocatori e con il gruppo»Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic…» Lewandowski può... DA IBM A DALLARA: STORIA DI UN VISIONARIO ROMANTICO! ANDREA PONTREMOLI passa dal BSMT! Argomenti più discussi: Bravissimo ragazzo con grandi competenze; Miguel Bosé ieri e oggi: i 70 anni di un ex bravo ragazzo; Il doppio ex Tello: Benevento piazza che merita di stare almeno in B, felice per i tanti amici che ho lasciato e per Vigorito, per me come un nonno; A Genova, una grande mostra dedicata al genio di Van Dyck. 24 ore di ansia che si sono concluse nel migliore dei modi, ma che devono far riflettere! Sabato pomeriggio un bravissimo ragazzo che stava raccogliendo pioppini ha notato nel buco della corteccia di un pioppo una gatta con i piccoli in mezzo ai vetri di una - facebook.com facebook #ottoemezzo chi è il ragazzo che ha appena parlato BRAVISSIMO !! Tantissimi applausi x.com