Il giornalista sportivo Peppe Di Stefano, in collegamento per 'Sky Sport' da Milanello, ha parlato di Leao, definendolo uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Milan. Di Stefano ha aggiunto che il calciatore è considerato un ragazzo bravissimo e molto tenero. Le sue parole hanno evidenziato l’affetto e la stima che circondano il portoghese all’interno del club.

"Su quello che ti dico sono abbastanza certo: Leao è uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Milan, perché Leao è un bravissimo ragazzo, un ragazzo molto tenero - ha sottolineato subito Di Stefano -. Non sto parlando di calcio, sto parlando proprio di rapporti umani". "Pulisic non la passa a Leao perché non lo vede. Ma non credo nei cattivi rapporti" Di Stefano ha poi chiosato:: "Da questo punto di vista, e sono certo, è così: c'è un grande legame con lo spogliatoio. Pulisic è chiaro che non la passa a Leao perché non lo vede, perché magari in questo momento che non fa gol da 85 giorni ha voglia di andare lui a concludere in porta e quindi magari aveva più lo sguardo mirato alla porta: non credo che ci siano cattivi rapporti, assolutamente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Stefano: “Leao è uno dei più amati nello spogliatoio del Milan: bravissimo ragazzo, molto tenero”

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