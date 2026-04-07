Brava Meloni nel Golfo | l’ex ministro Pd gela sinistra e campo largo Le critiche non hanno senso

L’ex ministro del Partito Democratico ha commentato positivamente l’intervento del governo nel Golfo, affermando che ha agito nel modo giusto e che le critiche rivolte non sono fondate. Il suo intervento si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle questioni di interesse nazionale, con una posizione che ha sorpreso alcuni esponenti della sinistra e del campo largo. La discussione riguarda l’atteggiamento del governo nei confronti della regione e le sue politiche attuate.

Ottimo, Meloni nel Golfo? “Ha fatto bene”. C’è l’interesse nazionale da salvaguardare. Franco Bassanini, uomo di sinistra di lungo corso, parlamentare del Pci, del Pds, dei Ds, infine del Pd, già ministro e sottosegretario in vari governi di centrosinistra, stigmatizza il basso profilo e l’inopportunità delle critiche alla premier persino in un’occasione cruciale per l’Italia e le famiglie che attendono risposte dalla crisi generata dal conflitto in Iran. Per lui il viaggio di Meloni nei paesi del Golfo è stata una mossa che non è opportuno criticare. Bassanini mette in difficoltà il campo largo: Brava Meloni. C’è chi a sinistra non si lascia coinvolgere nelle dichiarazioni “copia e incolla” di vari esponenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Brava Meloni nel Golfo”: l’ex ministro Pd gela sinistra e campo largo. “Le critiche non hanno senso” Bassanini rompe il campo largo: "Meloni nel Golfo? Ha fatto bene"C’è una sinistra che non condivide il coro di critiche partito dalle opposizioni contro la missione di Giorgia Meloni nel Golfo. Centrosinistra, si spacca il campo largo: Sala gela il Pd e dice “Io non ci sarò”La vittoria del referendum sulla giustizia apre una fase politica nuova e, per molti versi, più tesa. Si parla di: Brava Meloni nel Golfo: l'ex ministro Pd gela sinistra e campo largo. Le critiche non hanno senso. Meloni dopo la missione nel Golfo: «Se situazione peggiora a rischio energia necessaria, anche in Italia»Seconda giornata della visita della presidente del Consiglio Meloni nel Golfo Persico, appuntamenti negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar ... leggo.it Giorgia Meloni nel Golfo Persico per tutelare interessi dell’Italia. Il video per spiegare il suo viaggioGiorgia Meloni nel Golfo Persico, in un video spiega i motivi dietro i colloqui in Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita ... virgilio.it