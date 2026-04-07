Brasile | 8mila libri gratis per tutti con la nuova biblioteca digitale

Il governo brasiliano ha lanciato Mec Livros, una piattaforma digitale che offre gratuitamente circa 8.000 libri accessibili a chiunque voglia leggere. La biblioteca digitale è aperta a tutti e mira a promuovere la lettura nel paese, consentendo di consultare e scaricare testi senza costi. La piattaforma rappresenta un’iniziativa pubblica volta a diffondere la cultura e facilitare l’accesso alla letteratura su tutto il territorio nazionale.

Il governo del Brasile ha reso disponibile Mec Livros, un sistema di biblioteca digitale gratuita e pubblica per favorire la diffusione della lettura in tutto il territorio nazionale. Attraverso un’applicazione dedicata e un sito web, gli utenti possono accedere a un catalogo che comprende quasi 8 mila volumi. La selezione spazia dai testi classici della letteratura ai successi editoriali più recenti, includendo anche contenuti specifici per il pubblico infantile. L’ingresso alla piattaforma è vincolato all’utilizzo dell’identità digitale gov.br. Una volta completata la registrazione, il sistema permette di scegliere i generi di interesse per attivare un meccanismo di suggerimenti personalizzati per l’utente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brasile: 8mila libri gratis per tutti con la nuova biblioteca digitale Ferrara: Bocciofila si trasforma in biblioteca per San Valentino, libri gratis a tutti i visitatori.Ferrara vivrà un San Valentino fuori dal comune, con l'Associazione Mattia e i suoi Amici che offriranno libri in omaggio a tutti i visitatori presso... Inaugurata la nuova Biblioteca Popolare: oltre 3mila libri donatiFerrara, 16 marzo 2026 – Cresce in maniera significativa la cultura a Pilastri (frazione di Bondeno): sabato pomeriggio, all’interno di Palazzo...