Sabato pomeriggio a Palazzo Mosti si è tenuta l’inaugurazione della nuova Biblioteca Popolare di Pilastri. Oltre tremila libri sono stati donati per allestire gli scaffali e rendere la struttura accessibile ai cittadini. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e membri della comunità, che hanno partecipato alla scoperta degli spazi dedicati alla lettura e allo studio. La biblioteca entra così in funzione, offrendo un nuovo punto di riferimento culturale.

Ferrara, 16 marzo 2026 – Cresce in maniera significativa la cultura a Pilastri (frazione di Bondeno): sabato pomeriggio, all’interno di Palazzo Mosti, è stata inaugurata la nuova Biblioteca Popolare. Una raccolta di oltre tremila libri e volumi di ogni genere curata da Edoardo Roncatti, che negli ultimi mesi ha catalogato il materiale proveniente da oltre cento donatori del territorio e dei comuni limitrofi. “Un bellissimo traguardo, un nuovo presidio di cultura – ha commentato il sindaco, Simone Saletti, a seguito del taglio del nastro. Tutti conosciamo la passione per i libri di Edoardo, e soprattutto apprezziamo la sua costante spinta a mettersi a servizio degli altri ad esempio con i corsi di lingua che porta avanti da molti anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la nuova Biblioteca Popolare: oltre 3mila libri donati

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