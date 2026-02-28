Un'auto inseguita dai carabinieri si è schiantata contro un'altra vettura all'incrocio tra via Nonantola, strada Albareto e viale Ciro Menotti a Modena. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 e ha coinvolto una donna che si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e il trasporto dei feriti.

Modena, 28 febbraio 2026 – Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 16 all'incrocio tra via Nonantola, strada Albareto e viale Ciro Menotti. Da una prima ricostruzione pare che un'auto, con a bordo tre giovani, inseguita dai carabinieri, abbia colpito un'altra vettura. A bordo c'era una persona anziana rimasta gravemente ferita mentre i tre hanno tentato la fuga a piedi. Sarebbero stati bloccati dai militari. Tamponamento sull’A1: un morto e 3 feriti nel Modenese. Travolti anche due agenti della penitenziaria Panico nella zona tra sirene e lampeggianti. Sul posto il 118 mentre la vettura dei fuggitivi è finita quasi contro la vetrina del negozio Foto Vip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inseguimento a sirene spiegate, auto in fuga dai carabinieri si schianta contro un’altra macchina: grave una donna

