Ferencvaros-Braga andata ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il 20252026, nel primo ottavo di finale di Europa League, si sfidano Ferencvaros e Braga. La partita rappresenta l’andata di questa fase e si prevede un equilibrio tra le due formazioni, entrambe con una storia importante in competizioni europee. Le probabili formazioni sono state annunciate, e i tifosi potranno seguire l’incontro in diretta su alcuni canali specifici.

Gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 20252026. Si prevede grande equilibrio tra due squadre che possono contare su una buona tradizione continentale. Ferencvaros-Braga si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 21 presso il Ferencvaros Stadium. FERENCVAROS-BRAGA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ungheresi stanno vivendo un momento da incorniciare, come certificano le recenti cinque vittorie consecutive, tra cui il 2-0 nei playoff contro il Ludogorets. I portoghesi hanno raggiunto direttamente la qualificazione agli ottavi grazie al sesto posto conquistato nella fase a girone unico, frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. Europa League: il tabellone degli ottavi(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Questo il tabellone degli ottavi di finale di Europa League dopo il sorteggio Uefa effettuatoa Nyon. La gara di andata è ... UEFA Europa League Il programma degli ottavi di finale dell'edizione 2025/2026 della #UEL. Sarà derby italiano in questa fase della competizione tra Bologna Fc 1909 e AS Roma. Le altre partite sono le seguenti: Ferencvaros-Braga, Panathinaikos-Betis