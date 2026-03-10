Panathinaikos-Betis Siviglia andata ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani si gioca l’andata degli ottavi di finale di Europa League 20252026 tra Panathinaikos e Betis Siviglia. La partita si svolge in Grecia e mette di fronte due squadre con obiettivi opposti: i greci cercano di ribaltare i pronostici a loro sfavorevoli, mentre gli spagnoli vogliono mettere subito un’ipoteca sulla qualificazione. Le formazioni probabili e le modalità di visione sono state annunciate.

G ara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 20252026. I greci vogliono ribaltare i pronostici che li vedono sfavoriti contro gli andalusi che puntano a ipotecare subito la qualificazione. Panathinaikos-Betis Siviglia si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.45 presso lo stadio Spyris Louis. PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I greci hanno dimostrato di mettere in difficoltà chiunque. Dopo aver messo in difficoltà la Roma, pur pareggiando, hanno strappato la qualificazione agli ottavi battendo da sfavoriti il Viktoria Plzen ai rigori. Gli andalusi sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale.