Durante un intervento in aula, un rappresentante del Partito Democratico ha criticato il ministro della Difesa per la mancanza di risposte chiare riguardo alle politiche sul presidente americano Trump. La discussione si è concentrata sulla gestione delle informazioni relative alle decisioni passate dei governi precedenti, con il deputato che ha definito l’intervento del ministro come una forma di informativa inedita. La polemica si è incentrata sulla posizione dell’esecutivo rispetto alle questioni internazionali, tra cui la guerra in Iran.

“Ministro, lei oggi ha inaugurato una nuova fattispecie di informativa, quella su quanto fatto dai governi precedenti. Poco fa Trump dichiarava che un’intera civiltà morirà e nemmeno oggi ha detto che si deve fermare”. Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga durante l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula. “Cosa sa oggi del rischio nucleare? Le sembra normale parlarne con tale leggerezza?. Il governo dovrebbe dire che non concederemo l’uso delle basi militari per una guerra che non condividiamo”, ha aggiunto, “perché non avete coraggio di far votare l’Aula?”. Il decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici: cosa teme la politica? Fondi al cinema, lasciano due membri della commissione ministeriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Braga (Pd) a Crosetto: “Non ha saputo dire niente su Trump nemmeno oggi, giustificate la sua guerra in Iran”

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Anche Crosetto ha la sua “Sigonella”. E intanto tutta l’Europa si smarca dalla guerra all’IranC’è un’Europa intera che si sta smarcando dalla guerra israelo-americana all’Iran e, per quanto possibile, sta mandando segnali chiari agli Stati...