Un’Europa sempre più distante dal coinvolgimento diretto nel conflitto tra Israele e gli Stati Uniti contro l’Iran. Nel frattempo, si segnala anche l’attività di un’installazione militare che richiama la base di Sigonella, coinvolta nelle operazioni di sorveglianza e controllo nella regione. La posizione dei paesi europei si sta manifestando attraverso dichiarazioni e decisioni ufficiali che indicano una riduzione del sostegno alle azioni militari in atto.

C’è un’ Europa intera che si sta smarcando dalla guerra israelo-americana all’Iran e, per quanto possibile, sta mandando segnali chiari agli Stati Uniti circa l’indisponibilità a sostenere i raid in qualunque modo: l’emersione della notizia che la Difesa italiana ha negato, venerdì scorso, il transito di bombardieri Usa diretti nel quadrante dell’Asia Sud-Occidentale nella base siciliana di Sigonella perché Washington non ha chiesto preventivamente l’assenso di Roma ha fatto il giro del mondo come una dimostrazione del crescente distacco che l’Unione Europea sta provando per un conflitto i cui costi sta largamente subendo. Lo schiaffo di Sigonella. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Anche Crosetto ha la sua “Sigonella”. E intanto tutta l’Europa si smarca dalla guerra all’Iran

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