Il ministro della Difesa afferma che l’attacco in Iran è fuori dal diritto internazionale, mentre il Partito Democratico cerca di avviare una mediazione. Nel frattempo, alcuni esponenti politici si interrogano sulla posizione riguardo a Cipro, con Lorenzo Guerini che si rivolge a Dario Franceschini chiedendo come si possa rifiutare l’intervento. La comunicazione tra le varie forze politiche sembra essere interrotta, creando un senso di isolamento.

La premier in Parlamento l’11. Tajani: "Non siamo in guerra". Il dem Guerini lavora a un'astensione reciproca con la maggioranza su un possibile attacco iraniano a Cipro: "Che figura ci facciamo a dire no?". Ma poi l'intesa salta. Renzi contro Sánchez (e il botta e risposta con il ministro degli Esteri) L’unità nazionale ha il telefono staccato. La nostra canzone è Se telefonando. Lorenzo Guerini, in un angolo, dice a Dario Franceschini: “Ma come si fa a dire ‘no’ all’uso delle basi se viene attaccata Cipro? Macron ha telefonato a Meloni. C’è un’iniziativa comune. Che figura facciamo?”. Parla Crosetto in Aula per avvisare che “può accadere di tutto”, che stiamo per inviare aiuti ai paesi del Golfo, una fregata al largo di Cipro (sotto attacco dall’Iran), ma il telefono è muto e la radio gracchia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Crosetto: “L'attacco in Iran è fuori dal diritto”. Il Pd tenta una mediazione. Guerini e Renzi: “Come si fa a dire no su Cipro?”

Crosetto: "Attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale ma non si può fermare"AGI - L'attacco di Usa e Israele "è certamente avvenuto al di fuori delle regole del diritto internazionale", ma "lo stesso scenario ci sarebbe stato...

Crosetto: "Attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale". E l'opposizione lo applaude"Non è stata una scelta condivisa, nessun Governo al mondo è stato informato, e certo che è stata una scelta al di fuori dalle regole del diritto...

Una raccolta di contenuti su Crosetto L'attacco in Iran è fuori dal....

Temi più discussi: Esclusivo – Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran; Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale; Crosetto: Attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale ma non si può fermare; Crosetto e Tajani alle Camere, è scontro. Meloni: L'Iran non attacchi o sarà peggio.

Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale ... tg24.sky.it

Guerra in Iran, Tajani: «L’Italia non è in guerra», Crosetto: «Sulle basi Nato agli Usa deciderà l’Aula»I ministri relazionano a Montecitorio sulla guerra in Medio Oriente. La Difesa annuncia che Spagna, Francia e Paesi Bassi e l'Italia nei prossimi giorni manderanno degli assetti navali a protezione di ... editorialedomani.it

#piazzapulita La guerra in Iran, Trump in collisione con il suo elettorato, la posizione del governo italiano e il caso del ministro Crosetto bloccato a Dubai. Questi e altri argomenti nell’intervista di Corrado Formigli a Michele Santoro. x.com

IL VIDEOCOMMENTO | Le dichiarazioni di oggi della premier Meloni e del ministro Crosetto, che hanno ammesso di essere preoccupati perché "tutto può succedere e c'è da aspettarsi di tutto" segnano un cambio di passo, un giro di boa nel clima che si respir - facebook.com facebook