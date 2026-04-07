Boxer vs Dieta | il cane svela il nascondiglio dei dolci della nonna

Una Boxer di nome Poppy ha attirato l’attenzione sui social media grazie a un video in cui si fa consegnare una fetta di torta, nonostante le proteste della madre. Nell’immagine condivisa dall’account @royalprincesspoppy, il cane rivela il luogo dove la nonna nascondeva i dolci, entrando in azione con un certo entusiasmo. La scena ha suscitato commenti tra gli utenti, che hanno apprezzato la spontaneità del momento.

Poppy, una Boxer, ha svelato l’esatto nascondiglio dei dolci della nonna in un video condiviso dall’account @royalprincesspoppy, dove l’animale ottiene una fetta di torta nonostante le opposizioni della madre. L’episodio mette in luce come gli animali domestici riescano a individuare le diverse modalità educative all’interno di un nucleo familiare. In questo caso, Poppy ha identificato il cassetto specifico dove la nonna conserva le torte, focalizzando tutta la sua attenzione su quel punto preciso. La sequenza mostra l’animale che prima osserva fissamente il mobile e poi cerca l’aiuto della madre per aprirlo. Di fronte al rifiuto di quest’ultima, il cane intensifica le richieste, passando da piccoli grugniti a vocalizzazioni più forti, fino a esplodere in un abbaio insistente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boxer vs Dieta: il cane svela il nascondiglio dei dolci della nonna Leggi anche: L'influencer e imprenditrice svela il lato meno patinato della sua serata hollywoodiana. Vi anticipiamo solo che c'entrano dei cespugli e una scatola di dolci Leggi anche: Antonella Fiordelisi tra scherma, palestra e dieta senza dolci: i segreti del suo fisico