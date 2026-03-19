Durante la notte degli Oscar 2026, l’influencer e imprenditrice ha condiviso sui social un momento in cui, tra cespugli e dolci, si è mostrata in modo spontaneo e poco raffinato. Kim Kardashian, presente alla cerimonia, ha attraversato una situazione imprevista che ha attirato l’attenzione dei suoi follower. La scena ha messo in luce un aspetto più reale e meno patinato dell’evento hollywoodiano.

A nche le dive inciampano, letteralmente. Nella notte degli Oscar 2026, Kim Kardashian ha regalato ai suoi follower un momento di pura e umana goffaggine. Avvolta in un abito d’oro scultoreo firmato Gucci, l’influencer più famosa del mondo è finita dritta in un cespuglio. Il video del “dietro le quinte”, pubblicato proprio da lei sui social, mostra il lato meno patinato del celebre party post cerimonia degli Oscar organizzato da Vanity Fair: un tuffo nel verde che ha interrotto bruscamente la sua marcia verso i flash. Kim Kardashian, l'evoluzione beauty. guarda le foto Kim Kardashian cade tra i cespugli. La causa del capitombolo? Un mix di tacchi vertiginosi e troppa sicurezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'influencer e imprenditrice svela il lato meno patinato della sua serata hollywoodiana. Vi anticipiamo solo che c'entrano dei cespugli e una scatola di dolci

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