Festa per Flora Tabanelli tutto l' Appennino è pronto | dove si terrà? Papà Antonio | Vorrei non se la litigassero

Flora Tabanelli torna a festeggiare in Appennino dopo anni, a causa di un evento speciale organizzato nel suo paese natale. La comunità si prepara con entusiasmo: le strade sono decorate e i volontari lavorano senza sosta. Suo padre, Antonio, chiede che tutti rispettino l’armonia, aggiungendo: “Vorrei che nessuno si litighi”. La festa si svolgerà in piazza, coinvolgendo anche i più giovani con musica e gastronomia locale. La data è stata fissata per il fine settimana, attirando numerosi partecipanti.

Modena, 20 febbraio 2026 – E ora, cosa succede? La domanda che tutti i fan si pongono riguardo Flora Tabanelli, attesa dai grandi festeggiamenti che sicuramente accoglieranno il suo ritorno in Appennino. Ma prima che la festa cominci, Flora sta esplorando una nuova dimensione, quella della medagliata olimpica con relativi impegni obbligati, richieste di presenza e sponsor che la vogliono dappertutto. Flora tra Livigno e Milano: quando torna. Intanto nei giorni immediatamente successivi alla medaglia di bronzo conquistata lunedì notte, Flora è rimasta a Livigno. Da anni ormai, infatti, assieme a tutta la squadra del freeski azzurro (Miro compreso quindi) Flora è testimonial della località lombarda al confine con la Svizzera.