Caserta tutto pronto per il terzo Memorial ‘Pasquale Lanni’

A Caserta, si avvicina il terzo Memorial Pasquale Lanni, evento dedicato al brigadiere capo dei carabinieri scomparso tre anni fa. La manifestazione si svolgerà domenica 22 febbraio e attirerà numerosi appassionati di sport e familiari. L’occasione serve anche a ricordare la sua dedizione e il suo impegno quotidiano. La giornata si svolgerà presso il campo sportivo locale, dove sono previste diverse partite e iniziative per coinvolgere tutta la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 22 febbraio si terrà a Caserta il «3° Memorial Pasquale Lanni», per ricordare il brigadiere capo dei carabinieri scomparso tre anni fa, il 18 febbraio del 2023, per un'infezione nosocomiale subentrata dopo un intervento al colon. La santa messa si terrà alle ore 16.30 nella Chiesa di N.S. di Lourdes in viale Kennedy e, a seguire, ci sarà una partita di calcetto nell'adiacente Campo Sportivo della Parrocchia, dalle 17.30 circa. Pasquale, 44 anni – di cui 24 in servizio da carabiniere tra Napoli, Benevento e Roma – si era recato in una clinica casertana in piene forze.