Boxe a Venezia | il ring che sconfigge il bullismo e salva i ragazzi

A Venezia, nel sestiere di Castello, un progetto di boxe coinvolge gli adolescenti con l’obiettivo di fornire loro un’attività strutturata e di prevenire problemi sociali. La iniziativa è condotta da un docente di Educazione Fisica e tecnico di una palestra locale, che guida i ragazzi nel praticare sport come metodo di crescita e integrazione. Il progetto mira a offrire un’alternativa positiva alle situazioni di disagio giovanile.

Andrea Del Zotto, docente di Educazione Fisica e tecnico della palestra Athena, guida un progetto di boxe nel sestiere Castello a Venezia per offrire agli adolescenti obiettivi concreti e prevenire il disagio sociale. L’iniziativa si sviluppa in una zona della città caratterizzata da una forte identità popolare, situata non lontano dalla Biennale d’Arte e dallo stadio Penzo. In questo contesto, dove la presenza di residenti supera ancora quella dei turisti, la palestra Athena è diventata un punto di riferimento per giovani del luogo e studenti universitari che hanno scelto Venezia come sede di studi. Il progetto vede l’impegno di atleti regolarmente tesserati con la Federazione Pugilistica Italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boxe a Venezia: il ring che sconfigge il bullismo e salva i ragazzi Scontro Italia-Germania: Fogliano Boxe accende il ring di aprileIl PalaSport di Fogliano Redipuglia ospiterà tra il 10 e il 12 aprile il 16° Trofeo Fogliano Boxe, un evento che vedrà contrapposti pugili italiani e... Boxe, il figlio di Pier Silvio Berlusconi si fa largo sul ringÈ il figlio di Pier Silvio Prosegue senza interruzioni il momento positivo di Lorenzo Mattia Berlusconi, giovane promessa del pugilato che si sta... Temi più discussi: Quando dai ai giovani un piano e un obiettivo, non si perdono: il docente che insegna la vera boxe nella Venezia più popolare; La Giunta Regionale; VIDEO | Tecnica e adrenalina ai Campionati Italiani Boxe Piovese; Cieco totale ma andava sempre ?in palestra a tirare di boxe. Quando dai ai giovani un piano e un obiettivo, non si perdono: il docente che insegna la vera boxe nella Venezia più popolareNella Venezia più popolare, quella del sestiere Castello, non distante dallo stadio Penzo e dalla Biennale d’Arte, c’è una palestra dove si fa la boxe vera: ragazzi tesserati con la Federazione Pugili ... ilfattoquotidiano.it Boxe spettacolo a Trieste: torna il Memorial Battimelli con sfide internazionaliTRIESTE – L’A.S.D. Club Sportivo Trieste Pugilato celebra i 51 anni dalla sua fondazione e ripropone l’ormai tradizionale ‘Memorial Maestro Enzo Battimelli’ (storico tecnico della boxe giuliana), ... nordest24.it “La boxe non è per uccidere” Nel 2010 Manny Pacquiao affrontò il durissimo messicano Antonio Margarito. Nonostante lo svantaggio di peso e altezza dominò l’incontro. Le sue combinazioni erano velocissime. Margarito non riusciva nemmeno a vedere i col - facebook.com facebook