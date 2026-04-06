Scontro Italia-Germania | Fogliano Boxe accende il ring di aprile

Tra il 10 e il 12 aprile, il PalaSport di Fogliano Redipuglia ospiterà il 16° Trofeo Fogliano Boxe, un evento che coinvolge pugili italiani e tedeschi in un Dual Match e varie regioni italiane in un triangolare. La manifestazione prevede incontri di pugilato tra atleti di entrambe le nazioni e competizioni tra squadre italiane di diverse aree. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e regolamenti sportivi.

Il PalaSport di Fogliano Redipuglia ospiterà tra il 10 e il 12 aprile il 16° Trofeo Fogliano Boxe, un evento che vedrà contrapposti pugili italiani e tedeschi in un Dual Match e diverse regioni italiane in un triangolare. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Federazione Pugilistica Italiana e i Planet Fighters Boxe, contando inoltre sul contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La struttura di via Atleti Azzurri d’Italia 2 si trasformerà per tre giorni nel centro nevralgico del pugilato per l’intera area friulana. Il calendario prevede tre appuntamenti distinti. L’apertura avverrà venerdì 10 aprile alle ore 19.30 con la prima sessione del confronto tra le squadre Elite di Italia e Germania. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro Italia-Germania: Fogliano Boxe accende il ring di aprile Leggi anche: 16° Trofeo Fogliano Boxe: Italia-Germania sul ring il 10 e 12 aprile, triangolare regionale sabato 11 Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, il figlio Lorenzo Mattia vince sul ring: la boxe accende i riflettori sulla famiglia