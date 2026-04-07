Mercoledì 8 aprile 2026 alle 19:30 si disputa il derby tra Botev Plovdiv e Lokomotiv Plovdiv, gara valida per il 29° turno della Parva Liga bulgara. Si tratta di uno degli incontri più attesi del campionato locale, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa aperte. La rivalità tra le due squadre ha radici profonde e rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti nel calcio bulgaro.

Turno numero 29 di Parva Liga bulgara ed è in programma il derby tra il Botev Plovdiv e la Lokomotiv Plovdiv, una delle rivalità più sentite del panorama calcistico bulgaro. I canarini lottano per entrare nel gruppo che si gioca l’accesso alla Conference League, a 8 punti di distacco dai rivali ma reduce da 2 vittorie consecutive. Potrebbe non bastare vincere le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Botev Plovdiv-Lokomotiv Plovdiv (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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