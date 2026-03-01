Ludogorets Razgrad-Lokomotiv Plovdiv lunedì 02 marzo 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 17:00 si gioca la partita tra Ludogorets Razgrad e Lokomotiv Plovdiv. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili. La squadra di Hogmo cerca di risalire in classifica dopo la sconfitta in Europa a Budapest. La partita rappresenta un’occasione importante per il Ludogorets di recuperare terreno in campionato.

Si è malamente chiusa la stagione europea del Ludogorets Razgrad con il KO di Budapest, e la squadra di Hogmo deve adesso recuperare terreno sulla vetta cominciando con una vittoria nel posticipo contro il Lokomotiv Plovdiv. Le aquile di fatto non sono riuscite ad arginare la squadra di Keane, che con un gol per tempo ha regolato la pratica e si è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Ludogorets Razgrad-Lokomotiv Plovdiv (lunedì 02 marzo 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Ludogorets Razgrad-Lokomotiv Plovdiv (lunedì 02 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiSi è malamente chiusa la stagione europea del Ludogorets Razgrad con il KO di Budapest, e la squadra di Hogmo deve adesso recuperare terreno sulla... Contenuti e approfondimenti su Ludogorets Razgrad Lokomotiv. Temi più discussi: Ludogorets Razgrad-Lokomotiv Plovdiv (lunedì 02 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici; Ludogorets Razgrad-Lokomotiv Plovdiv lunedì 02 marzo 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici; Ludogorets Razgrad-Lokomotiv Plovdiv lunedì 02 marzo 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici; Birmingham-Middlesbrough (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Quote Ludogorets Razgrad v Lokomotiv PlovdivCompara le quote di Ludogorets Razgrad v Lokomotiv Plovdiv. Leggi l'analisi e le statistiche della competizione e verifica quale bookmaker paga di più il tuo pronostico. oddschecker.com Quote Botev Plovdiv v Ludogorets RazgradCompara le quote di Botev Plovdiv v Ludogorets Razgrad. Leggi l'analisi e le statistiche della competizione e verifica quale bookmaker paga di più il tuo pronostico. oddschecker.com Ludogorets Razgrad-Lokomotiv Plovdiv (lunedì 02 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/ULGO2lT #scommesse #pronostici x.com