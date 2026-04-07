Mercoledì 8 aprile 2026 alle 19:30 si disputa il match tra Botev Plovdiv e Lokomotiv Plovdiv, nel 29º turno della Parva Liga bulgara. Si tratta di uno dei derby più attesi del calcio locale, con le due squadre che si affrontano in una partita che promette grande intensità e rivalità storica. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima dell'inizio del match.

Turno numero 29 di Parva Liga bulgara ed è in programma il derby tra il Botev Plovdiv e la Lokomotiv Plovdiv, una delle rivalità più sentite del panorama calcistico bulgaro. I canarini lottano per entrare nel gruppo che si gioca l’accesso alla Conference League, a 8 punti di distacco dai rivali ma reduce da 2 vittorie consecutive. Potrebbe non bastare vincere le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Botev Plovdiv-Lokomotiv Plovdiv (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

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