Durante la partita tra Bosnia e Italia, un raccattapalle ha attirato l'attenzione per aver nascosto un biglietto che poteva essere consegnato a un giocatore durante i rigori. L’episodio si è verificato a Zenica e ha suscitato discussioni tra tifosi e media locali. Dopo l’evento, il giovane ha fornito una spiegazione su quanto accaduto, mentre le conseguenze dell’accaduto continuano a essere oggetto di attenzione.

Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che. Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco: partiti i primi sondaggi! Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! Ecco chi è

Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: “Portiamolo ai Mondiali”Afan Cizmic, 14 anni, è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia ha sottratto a Donnarumma il foglio sui rigoristi.

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Temi più discussi: Il raccattapalle che ha rubato il foglio dei rigori a Donnarumma eroe nazionale in Bosnia: Portiamolo ai Mondiali; Rubò il foglio dei rigori a Donnarumma, raccattapalle eroe in Bosnia: Portiamolo ai Mondiali; Rubò il foglio dei rigori a Donnarumma, raccattapalle eroe in Bosnia; Il 14enne che ha rubato il foglio con gli appunti a Donnarumma: Ha preso l'asciugamano e non l'ha visto.

Tra l’Italia e il tracollo Mondiale spunta un 14enne: Eroe nazionale in Bosnia, portiamolo con noiAfan Cimzic, giovane raccattapalle, è stato protagonista di un episodio con Donnarumma durante la lotteria dei rigori: cosa è successo ... tuttosport.com

Donnarumma e gli appunti rubati: un raccattapalle della Bosnia diventa eroe nazionaleLa sconfitta dell'Italia in Bosnia ancora fa rumore. E se gli Azzurri fanno i conti con il terremoto tecnico e politico che consegue dopo le dimissioni a ... lapresse.it

L'episodio del raccattapalle durante Bosnia-Italia che ha mandato in tilt Donnarumma - facebook.com facebook

Ciro #Ferrara al Mattino: “All’Italia in Bosnia è mancato il carattere. #Vergara merita l’azzurro. Chi vorrei come nuovo presidente della #FIGC Un manager e un uomo di calcio. Per questo ruolo mi permetto di fare un nome: Paolo #Maldini. Serve una figura tec x.com