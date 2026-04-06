La partita tra Italia e Bosnia si è conclusa con una sconfitta per la squadra italiana, suscitando reazioni e discussioni. Durante l’incontro, un raccattapalle bosniaco ha raccolto degli appunti lasciati da un giocatore italiano, poi consegnati alle autorità. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media nazionali e ha portato alla ribalta il ragazzo, che è stato riconosciuto come un eroe nel suo paese.

La sconfitta dell’Italia in Bosnia ancora fa rumore. E se gli Azzurri fanno i conti con il terremoto tecnico e politico che consegue dopo le dimissioni a raffica del presidente della Figc Gabriele Gravina, oltre che del team manager Gigi Buffon seguito dal ct Rino Gattuso, all’estero fanno ancora discutere le scaramucce tra i due portieri prima dei rigori decisivi. Al centro del dibattito in terra tedesca, la “sfacciata” trovata del portiere italiano, che ha usato un pezzo di carta durante i calci di rigore per la qualificazione ai Mondiali. Al ritorno in Bundesliga, il suo omologo bosniaco Nikola Vasilj del St. Pauli è tornato sull’argomento: “Ha cercato di strapparmelo di mano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Donnarumma e gli appunti rubati: un raccattapalle della Bosnia diventa eroe nazionale

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Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: “Portiamolo ai Mondiali”Afan Cizmic, 14 anni, è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia ha sottratto a Donnarumma il foglio sui rigoristi.

Temi più discussi: Donnarumma, il portiere della Bosnia e i fogli stracciati che ci potevano portare ai Mondiali; Donnarumma furioso contro la Bosnia, il retroscena: esultanze e fogli strappati con gli appunti sui rigoristi avversari; Gigio, Vasilj e i foglietti dei rigori strappati: la lite a fine Bosnia-Italia, cos'è successo; Scontro tra Vasilj e Donnarumma durante i rigori di Bosnia-Italia: cos'è successo e i motivi della discussione.

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Italia, Donnarumma e il foglietto dei rigoristi scomparso: il raccattapalle che lo ha nascosto diventa eroe in BosniaAfan Cizmic, 14 anni, avrebbe sottratto gli appunti del portiere azzurro durante la serie dal dischetto: in patria è già un simbolo, tra polemiche e viralità social ... lanuovasardegna.it

Si chiama Afan Cizmic, ha 14 anni ed è diventato eroe nazionale. È il raccattapalle che durante Bosnia-Italia — match che gli azzurri hanno perso ai rigori a Zenica non qualificandosi per la terza volta di fila ai Mondiali — ha sottratto a Donnarumma il foglio sui facebook

Il ragazzo dice di aver agito dopo aver visto che Donnarumma aveva provato a stracciare un foglio simile a disposizione del portiere di casa, Vasilj. L’episodio aveva creato un battibecco e il portiere bosniaco era stato ammonito dall’arbitro x.com