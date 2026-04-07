Bosnia il centrocampista Sunjic | Dzeko è il nostro Modric Poi il commento sull’Italia

Il centrocampista bosniaco ha descritto il suo capitano come il nostro Modric, in un'intervista ai media locali. Durante la conversazione, ha anche commentato sulla partita contro l’Italia, senza ulteriori dettagli sulle sue parole. La sua dichiarazione si riferisce a una figura di spicco della nazionale, mentre il riferimento alla sfida con l’Italia ha attirato l’attenzione. La discussione si è concentrata sui giocatori e sulla prossima partita.

"È il nostro capitano, in un certo senso è il nostro Luka Modric. Beh, forse significa più lui per questa nazionale di quanto Modric significhi per la Croazia". Questo le parole non scontate di Ivan Sunjic, centrocampista della Bosnia che ai microfoni locali ha paragonato il suo capitano in nazionale Ivan Dzeko a Luka Modric, centrocampista del Milan e assoluta leggenda dello sport croato. Non solo di Dzeko, il centrocampista in forza al Pafos ha parlato anche di tutta la sua gioia dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Italia di una settimana fa: "Abbiamo fatto qualcosa con la nazionale bosniaca che in pochi si aspettavano. Anche se, in realtà, sentivamo di potercela fare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bosnia, il centrocampista Sunjic: “Dzeko è il nostro Modric”. Poi il commento sull’Italia Bosnia, alla scoperta dell’avversaria dell’Italia in finale dei play-off: dall’insidia Dzeko ad altre conoscenze del nostro calcio. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Bosnia, l’Italia affronterà diverse conoscenze e molti talenti del calcio europeo (e non solo). Bosnia Italia, scoppia il caso dopo il “video dell’esultanza”: ecco la posizione della FIGC. Intanto Dimarco parla con Dzeko…Muharemovic Inter, la Bosnia sfida l’Italia e il mercato si accende: non ci sono più solo i nerazzurri sul difensore! Calciomercato Inter, si prova... Temi più discussi: Bosnia, Sunic fa notare: L'Italia ha iniziato a difendersi dopo il gol, anche in parità numerica; Bosnia, Sunjic esalta Dzeko: È il nostro Modric, anzi per noi forse significa ancora di più; BOSNIA - Sunic: Dzeko? Significa più lui per noi che Modric per la Croazia; Sunic su Dzeko: Significa più lui per la Bosnia che Modric per la Croazia. Bosnia, Sunjic esalta Dzeko: È il nostro Modric, anzi per noi forse significa ancora di piùA pochi giorni dalla storica qualificazione al Mondiale ottenuta contro l’Italia, il centrocampista della Bosnia-Erzegovina Ivan Sunjic ha raccontato ai media locali le emozioni di un traguardo inatte ... msn.com Sunic su Dzeko: Significa più lui per la Bosnia che Modric per la CroaziaIl centrocampista della Bosnia-Erzegovina, Ivan Sunjic, in forza al Pafos a livello di club, ha parlato ai media bosniaci della propria gioia a pochi. m.tuttomercatoweb.com Senti Sinner dopo la sconfitta con la Bosnia: “Scambierei la vittoria di un torneo per vedere l’Italia ai Mondiali” “Mi piacerebbe molto realizzare questo scambio. Molti ragazzi giovani non hanno mai visto i Mondiali con l’Italia”. Così Jannik Sinner ha risp - facebook.com facebook Si chiama Afan #Cizmic, ha 14 anni ed è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali, ha sottratto a Gianluigi #Donnarumma il foglietto con le indicazioni sui rigoristi. Il gesto, avvenuto durante la serie dal dischetto, ha x.com