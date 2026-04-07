Borse in diretta prezzo petrolio oggi martedì 7 aprile | Governo al lavoro su piano di emergenza gas domani summit Ue su aeroporti e cherosene
Oggi le borse sono in diretta, mentre il prezzo del petrolio si muove in un contesto di attenzione internazionale. Il governo sta lavorando a un piano di emergenza per il gas, con un summit Ue previsto per domani che si concentrerà su aeroporti e cherosene. La Commissione europea ha invitato gli Stati a evitare misure che possano aumentare i deficit pubblici nel tentativo di contrastare il caro energia.
Prosegue in calo la seduta a Wall Street, con l'avvicinarsi della scadenza fissata dal presidente Donald Trump per la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran (alle 20 ora di Washington, le due di domani mattina in Italia). Sull'azionario, il titolo di Apple cede quasi il 4%, dopo che Nikkei Asia ha riportato che la società sta riscontrando problemi nella fase di test ingegneristici per la versione pieghevole dell'iPhone, che potrebbero compromettere la sua produzione. Il titolo di Universal Music Group balza di quasi il 13%, dopo che Pershing Square Capital Management, la società di gestione di fondi hedge di Bill Ackman, ha presentato un'offerta per l'acquisto di Universal in un'operazione in contanti e azioni del valore di circa 55,8 miliardi di euro (64,4 miliardi di dollari). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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Borse in diretta, prezzo petrolio oggi martedì 7 aprile | Ue, domani summit su aeroporti e cherosene: petrolio 117 dollari. Stanotte ultimatum di Trump all’IranBorse europee chiudono in calo in scia ai timori di una potenziale escalation nella guerra in Iran.
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Borse, diretta oggi: l'Europa apre in calo, Tokyo in rosso. E il prezzo del petrolio continua a salireLe Borse europee avviano la seduta in terreno negativo mentre si inasprisce la guerra in Medio Oriente. L'attenzione si concentra sui prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio e del gas. ilmattino.it
L’andamento delle principali piazze finanziarie europee e delle Borse internazionali, i casi più rilevanti della giornata sui mercati finanziari, analizzati dai giornalisti de Il Sole 24 Ore. #Borse #mercati #finanza #IlSole24Ore - facebook.com facebook
Borse col fiato sospeso: in attesa dell'ultimatum di Trump all'Iran cresce la tensione. Di @Andrea_Pauri x.com