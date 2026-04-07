Borse in diretta prezzo petrolio oggi martedì 7 aprile | Governo al lavoro su piano di emergenza gas domani summit Ue su aeroporti e cherosene

Oggi le borse sono in diretta, mentre il prezzo del petrolio si muove in un contesto di attenzione internazionale. Il governo sta lavorando a un piano di emergenza per il gas, con un summit Ue previsto per domani che si concentrerà su aeroporti e cherosene. La Commissione europea ha invitato gli Stati a evitare misure che possano aumentare i deficit pubblici nel tentativo di contrastare il caro energia.