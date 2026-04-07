Borse in diretta prezzo petrolio oggi martedì 7 aprile | Governo al lavoro su piano di emergenza gas domani summit Ue su aeroporti e cherosene il greggio vola +5%

Le borse sono in diretta con movimenti variabili, mentre il prezzo del petrolio oggi ha registrato un aumento di circa il 5% nel corso di martedì 7 aprile. Il governo sta lavorando a un piano di emergenza per il gas naturale, e domani si terrà un vertice dell'Unione Europea dedicato agli aeroporti e al cherosene. La Commissione Europea ha ribadito la volontà di evitare misure nazionali che possano comportare un aumento dei deficit di bilancio.