Borse in diretta prezzo petrolio oggi martedì 7 aprile | Governo al lavoro su piano di emergenza gas domani summit Ue su aeroporti e cherosene il greggio vola +5%
Le borse sono in diretta con movimenti variabili, mentre il prezzo del petrolio oggi ha registrato un aumento di circa il 5% nel corso di martedì 7 aprile. Il governo sta lavorando a un piano di emergenza per il gas naturale, e domani si terrà un vertice dell'Unione Europea dedicato agli aeroporti e al cherosene. La Commissione Europea ha ribadito la volontà di evitare misure nazionali che possano comportare un aumento dei deficit di bilancio.
Il «Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale» del 2023 è la base sulla quale stanno lavorando i tecnici del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per elaborare le misure per affrontare la crisi energetica seguita alla guerra in Iran: il piano verrà aggiornato in base delle esigenze del momento, ora non prevedibili. Lo apprende l'Ansa da fonti del ministero. Il Mase valuta anche le raccomandazioni del 20 marzo scorso dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) sulla riduzione del consumo di combustibili fossili. Tra queste ci sono lo smart working, il razionamento dei carburanti e limitazioni all'uso dei veicoli (con l'ipotesi targhe alterne). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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L’andamento delle principali piazze finanziarie europee e delle Borse internazionali, i casi più rilevanti della giornata sui mercati finanziari, analizzati dai giornalisti de Il Sole 24 Ore. #Borse #mercati #finanza #IlSole24Ore - facebook.com facebook
Borse col fiato sospeso: in attesa dell'ultimatum di Trump all'Iran cresce la tensione. Di @Andrea_Pauri x.com