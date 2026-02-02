Questa mattina a Piazza Affari le azioni di Bff Bank hanno fatto un tonfo. Dopo l’annuncio del cambio di CEO, il titolo ha perso più del 30% all’apertura, arrivando a perdere quasi il 50% nel corso della giornata. Gli investitori sono preoccupati e si chiedono quali siano i rischi concreti per il futuro della banca.

Il titolo di Bff Bank ha vissuto una seduta estremamente complicata a Piazza Affari, segnando ribassi superiori al 30% in apertura fino a punte vicine al – 46% durante la giornata di contrattazione. Il crollo è dovuto alle risposte negative degli investitori in risposta a una serie di comunicazioni societarie che hanno riformulato la prospettiva finanziaria della banca. Cambio al vertice e accantonamenti per 95 milioni di euro. L’istituto specializzato nel factoring è stato travolto dalla tempesta perfetta. Gli elementi scatenanti sono stati molteplici, e in particolare: una revisione al ribasso delle stime sugli utili 2025-2026;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bff Bank, crollo delle azioni in Borsa dopo cambio del CEO: cosa rischiano gli investitori?

Approfondimenti su Bff Bank

Ultime notizie su Bff Bank

