Bff Bank crollo delle azioni in Borsa dopo cambio del CEO | cosa rischiano gli investitori?

Da quifinanza.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Piazza Affari le azioni di Bff Bank hanno fatto un tonfo. Dopo l’annuncio del cambio di CEO, il titolo ha perso più del 30% all’apertura, arrivando a perdere quasi il 50% nel corso della giornata. Gli investitori sono preoccupati e si chiedono quali siano i rischi concreti per il futuro della banca.

Il titolo di Bff Bank ha vissuto una seduta estremamente complicata a Piazza Affari, segnando ribassi superiori al 30% in apertura fino a punte vicine al – 46% durante la giornata di contrattazione. Il crollo è dovuto alle risposte negative degli investitori in risposta a una serie di comunicazioni societarie che hanno riformulato la prospettiva finanziaria della banca. Cambio al vertice e accantonamenti per 95 milioni di euro. L’istituto specializzato nel factoring è stato travolto dalla tempesta perfetta. Gli elementi scatenanti sono stati molteplici, e in particolare: una revisione al ribasso delle stime sugli utili 2025-2026;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

bff bank crollo delle azioni in borsa dopo cambio del ceo cosa rischiano gli investitori

© Quifinanza.it - Bff Bank, crollo delle azioni in Borsa dopo cambio del CEO: cosa rischiano gli investitori?

Approfondimenti su Bff Bank

Juventus, cosa dice la Borsa tra bilanci e costo delle azioni? La situazione in casa bianconera non lascia dubbi

L’andamento delle azioni Juventus riflette l’attenzione del mercato sulla situazione finanziaria del club.

Palingeo lascia la Borsa: Icop acquista oltre il 90% delle azioni

Palingeo si prepara a lasciare il mercato azionario, segnando la fine di un capitolo significativo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bff Bank

Argomenti discussi: BFF Bank annuncia azioni di de-risking e rivede gli obiettivi per il 2026 - Investing.com.

bff bank crollo delleAzioni BFF Bank sospese: prezzi a picco, è panic-selling. Cosa fa paura?Giornata drammatica per le azioni BFF Bank che fin dal primo minuto di scambi sono state travolte dalle vendite tanto da finire subito in asta di volatilità ... borsainside.com

Le azioni di BFF Bank crollano del 32% dopo l’uscita del CEO e l’allarme sugli utiliInvesting.com - Le azioni di BFF Bank sono crollate di oltre il 32% lunedì dopo che la banca privata italiana ha annunciato le dimissioni del suo CEO e ha effettuato accantonamenti per 95 milioni di ... it.investing.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.