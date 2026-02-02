Crollo in Borsa delle azioni di Bff Bank dopo il cambio Ceo i rischi degli investitori che vendono in massa

Le azioni di BFF Bank hanno subito un forte calo in Borsa dopo il cambio di vertice e le ultime decisioni aziendali. Gli investitori, spaventati dai nuovi accantonamenti e dal taglio delle previsioni, stanno vendendo in massa le loro quote. La richiesta di vendite ha fatto precipitare il prezzo delle azioni, creando incertezza sul futuro della banca.

Le azioni di Bff Bank sono crollate in borsa dopo che le ultime mosse strategiche hanno impensierito gli investitori, su tutte il cambio al vertice con il nuovo Ceo. La banca sostiene che il business resta solido e annuncia un nuovo piano strategico, mentre il titolo ha perso quasi metà del valore. Borsa, crollano le azioni di Bff Bank Lunedì particolarmente difficile per Bff Bank e i suoi investitori, con il titolo che ha sofferto un tonfo a Piazza Affari fin dall'apertura della borsa. Le azioni dell'istituto specializzato nella finanza legata ai crediti verso la pubblica amministrazione hanno perso oltre il 30% all'apertura, arrivando a toccare ribassi fino al –46% nel corso della giornata, cedendo quasi metà del loro valore di mercato nel giro di poche ore.

