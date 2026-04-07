Borsa di soldi e caccia all’uomo | il thriller Rai in Calabria

Dal 13 aprile, su Rai 1 andrà in onda la serie crime intitolata La buona stella, diretta da Luca Brignone. La produzione è una collaborazione tra Paypermoon e Rai Fiction. La trama si concentra su una rapina con una grande somma di denaro e un tentativo di fuga, coinvolgendo anche una caccia all’uomo. La serie è ambientata in Calabria e si compone di più episodi.

Dal 13 aprile, Rai 1 trasmetterà la serie crime La buona stella, un progetto diretto da Luca Brignone e realizzato attraverso la coproduzione tra Paypermoon e Rai Fiction. La storia, che andrà in onda per tre serate alle 21.30, intreccia le vite di due sconosciuti legati dal furto di una borsa colma di denaro durante un crimine. L’azione si concentra su Simone, interpretato da Filippo Scicchitano, un uomo che ha svanire il sogno di una carriera calcistica e che ha affrontato il fallimento del proprio matrimonio. Il suo destino si incrocia con quello di Stella Rongoni, l’ispettrice portata sullo schermo da Miriam Dalmazio, una donna che sta cercando di superare il trauma legato alla perdita dell’uomo che amava. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa di soldi e caccia all’uomo: il thriller Rai in Calabria The Rip – Soldi sporchi: il ritorno di Ben Affleck e Matt Damon in un thriller che sa di già vistoIl film: The Rip – Soldi sporchi (2026) Titolo originale: The Rip Regia: Joe Carnahan Sceneggiatura: Joe Carnahan, Michael McGrale Genere: Azione,... Ex dirigente antimafia: il suo thriller sulla ‘ndrangheta svela lati oscuri della Calabria.Un ex dirigente della Squadra Mobile con un passato di indagini cruciali contro la ‘ndrangheta in Calabria esordisce nel mondo della narrativa con... Temi più discussi: Italia, Gentile: In Under 21 mi offrirono una borsa piena di soldi...; La Buona Stella, due destini e una borsa piena di soldi; Offerta una borsa di soldi per convocare lui | Il CT della Nazionale rivela tutto: LA DENUNCIA da brividi di Gentile; Gentile shock: All’Under 21 mi offrirono borsa piena di soldi: ‘Chiama chi vogliamo noi’. E io…. Gentile, rivelazione shock: All'U21 borsa piena di soldi per convocare chi dicevano loroProsegue il dibattito sulle cause dell’ennesimo fallimento della Nazionale Italiana. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, l'ex ct della Nazionale U21 Claudio Gentile ha espresso tutto il suo d ... msn.com Gentile shock: Mi offrirono una borsa piena di soldi per convocare chi volevanoIl fallimento della Nazionale Italiana è senza dubbio il tema sportivo del momento nel nostro paese. Ai microfoni di quotidiano La Repubblica, Claudio Gentile, ex difensore della Juventus e dell'Itali ... msn.com Borsa di studio IoStudio 2026! Hai tra i 14 e i 19 anni e vivi a Roma Non perdere l'opportunità di richiedere la borsa di studio IoStudio! Scadenza: 13 aprile 2026, ore 12 Info https://ow.ly/rETN50YrgFE - facebook.com facebook Borsa di studio IoStudio 2026! Hai tra i 14 e i 19 anni e vivi a Roma Non perdere l'opportunità di richiedere la borsa di studio IoStudio! Scadenza: 13 aprile 2026, ore 12 Info ow.ly/rETN50YrgFE x.com