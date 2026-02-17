Ex dirigente antimafia | il suo thriller sulla ‘ndrangheta svela lati oscuri della Calabria

Francesco Rattà, ex dirigente antimafia, ha scritto un thriller sulla ‘ndrangheta che mette in luce le zone più oscure della Calabria. La sua esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata gli permette di descrivere dettagliatamente le dinamiche del clan calabrese, coinvolgendo i lettori in una storia intensa e realistica. Rattà ha deciso di raccontare questa realtà attraverso la narrazione, portando avanti un percorso diverso rispetto alla sua carriera precedente come dirigente antimafia. La sua opera si basa su fatti e ambientazioni che conosce bene, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla criminalità calabrese.

Da Squadrista a Scrittore: L'Ex-Dirigente Antimafia Francesco Rattà Debutta con un Thriller sulla 'Ndrangheta. Un ex dirigente della Squadra Mobile con un passato di indagini cruciali contro la 'ndrangheta in Calabria esordisce nel mondo della narrativa con "L'incastro dei cocci", un thriller che intreccia storie di giustizia, suspense e traffico internazionale di droga. Francesco Rattà, attualmente impegnato nella Struttura per la Prevenzione antimafia del ministero dell'Interno, presenta la sua opera il 27 febbraio per Albatros Il Filo, segnando un nuovo capitolo in una carriera dedicata alla lotta alla criminalità organizzata.