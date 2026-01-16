The Rip – Soldi sporchi | il ritorno di Ben Affleck e Matt Damon in un thriller che sa di già visto

The Rip – Soldi sporchi è un thriller d’azione del 2026 diretto da Joe Carnahan, con protagonisti Ben Affleck e Matt Damon. Ambientato a Miami, il film segue una squadra di polizia durante un’operazione di sequestro, che scopre un’ingente somma di denaro nascosta in una casa apparentemente normale. Disponibile su Netflix, il film si inserisce nel genere del noir, offrendo una narrazione intensa e coinvolgente senza particolari innovazioni nel racconto.

Il film: The Rip – Soldi sporchi (2026) Titolo originale: The Rip Regia: Joe Carnahan Sceneggiatura: Joe Carnahan, Michael McGrale Genere: Azione, Thriller Cast: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle Durata: 133 minuti Dove l'abbiamo visto: Streaming (Netflix) Distribuzione in Italia: Netflix Trama: Durante un'operazione di sequestro, una squadra speciale della polizia di Miami scopre oltre venti milioni di dollari nascosti in una casa apparentemente insignificante. La cifra mette in crisi l'equilibrio del gruppo, attirando attenzioni pericolose e facendo emergere sospetti, ambizioni e segreti.

