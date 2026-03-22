Maratona di Roma 2026 edizione da record | 36mila runner da tutto il mondo Il Kenya domina il podio

Roma, 22 marzo 2026 – È stata una festa per 36mila maratoneti, dai campioni keniani ai corridori amatoriali. Edizione da record per la Maratona di Roma 2026, un importante evento podistico di portata internazionale, con iscritti da 166 Paesi e un percorso tra i più belli del mondo: dal Colosseo al traguardo del Circo Massimo. Ancora una volta il Kenya ha dominato la classifica: sul gradino più alto del podio sono saliti Asbel Rutto tra gli uomini – ha avuto la meglio in 2h06:32, bissando la vittoria del 2024 con la quale aveva anche firmato il primato di gara oggi sfumato di pochissimi secondi – e la connazionale Pascaline Kibiwot ( 2h22’44’’ ) tra le donne, con il primato della corsa personale e di gara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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