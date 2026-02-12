Milano Cortina 2026 la staffetta mista dello slittino conquista il bronzo | Italia ancora sul podio

Gli atleti italiani dello slittino hanno conquistato il bronzo nella staffetta mista a Cortina. La gara si è svolta sotto il cielo del Veneto, e l’Italia si è aggiudicata un’altra medaglia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un risultato che fa felici gli appassionati e conferma la buona forma degli azzurri in questa disciplina.

Cortina, 12 febbraio 2026 – Super Italia a Cortina e sotto il cielo del Veneto, arriva un’altra splendida medaglia per gli Azzurri, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La staffetta tricolore dello slittino formato da Verena Hofer (55”830), la coppia Emanuel RiederSimon Kainzwaldner (1’51”162), Dominik Fischnaller (2’46”250) e il doppio Andrea VoetterMarion Oberhofer (3’42”521), ha conquistato la medaglia di bronzo a cinque cerchi, sul budello del Cortina Sliding Centre. L’Austria ha vinto l’oro, l’argento è andato alla Germania. Dopo gli ori vinti dai team del doppio di ieri (leggi qui), non si ferma la fame di successi per gli atleti tricolori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia conquista un’altra medaglia ai Giochi di Milano Cortina.

Questa mattina a Milano-Cortina l’Italia ha conquistato il bronzo nella staffetta mista di slittino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Milano Cortina 2026: la discesa libera di Dominik Paris vale il bronzo

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: I momenti salienti di sabato ai Giochi di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Già 42 delegazioni e oltre 1500 residenti al Villaggio Olimpico di Milano; Le stelle da seguire alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Straordinari trionfi delle azzurre nel Supergigante femminile (con il tifo anche del presidente Mattarel ... tg24.sky.it

Milano Cortina 2026. Una Tigre d'oro: Brignone vince il SuperG. Lollobrigida fa il bis: oro nei 5000Ancora una medaglia per l'Italia nello slittino: la staffetta è di bronzo Ancora una medaglia per l'Italia. Ancora un successo per l'Italia dello slittino. Questa volta è di bronzo e arriva dalla staf ... msn.com

La campionessa valdostana, oro nel Super-G delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e il legame ultra-decennale con la Casa dei Quattro Anelli: dalla partnership con il brand tedesco alle driving experience sul ghiaccio. Un'atleta che ama la velocità, in ogni s - facebook.com facebook

Francesca Lollobrigida l'ha fatto ancora. Secondo oro a Milano Cortina, nei 5000 metri x.com