Boom di turisti per Pasqua | numeri oltre le aspettative Il sindaco | Molto meglio del 2025 Rimini è pronta

Durante il fine settimana di Pasqua, Rimini ha registrato un afflusso di turisti superiore alle previsioni, con migliaia di visitatori provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Le spiagge sono state molto affollate e sono stati aperti più di 450 hotel per accogliere gli ospiti. Il sindaco ha commentato che i risultati sono stati migliori rispetto all’anno precedente, affermando che la città è pronta per la stagione 2026.

Spiagge prese d'assalto, tremila ingressi ai musei e migliaia di visitatori nei parchi tematici. In aeroporto nel weekend transito di 4.988 passeggeri su 28 voli Il primo grande banco di prova della stagione turistica 2026 ha promosso Rimini a pieni voti. Il weekend pasquale ha consegnato alla città numeri straordinari: migliaia di visitatori arrivati da tutta Italia e dall'estero, le spiagge letteralmente prese d'assalto, oltre 450 hotel aperti con un tasso di occupazione del 75%, tremila ingressi nei musei, visite guidate tutte esaurite e i parchi tematici ripartiti con grande entusiasmo. Le previsioni meteorologiche favorevoli hanno spinto una crescita significativa delle prenotazioni last minute, confermando Rimini come una delle mete balneari e culturali più ambite d'Italia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44. Cortina, boom di turisti per le Olimpiadi: «Ma siamo molto di più»dalla nostra inviata a Cortina CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Il colpo d’occhio su corso Italia è già indicativo, con un flusso costante davanti alle... Temi più discussi: Viterbo: è boom di turisti per Pasqua; Boom di turisti per Pasquetta ma molte saracinesche restano abbassate nel centro storico; Ponte di Pasqua. Laghi, montagne e borghi: si registra un boom di turisti in Lombardia; Pasqua, effetto guerra: a Napoli pochi turisti stranieri ma boom di italiani. Sorrento, boom di turisti ma ingorghi da record: gallerie e svincoli nel caosIl turismo non tradisce Sorrento, ma non mancano i problemi. Nonostante le tensioni internazionali stiano avendo pesanti ricadute sull’economia globale, soprattutto in riferimento ai ... ilmattino.it Pasquetta sul lago di Como: boom di turismo di prossimità, tornano gli sciuscianebiaNumeri alti per Pasqua 2026 tra agriturismi, ville e turismo locale. Ma nei commenti riemerge (affettuosamente) il termine dialettale per i milanesi tra grigliate e polemiche ... quicomo.it Il boom della Cina nella produzione di energia solare ed eolica sta trasformando il settore energetico mondiale, ma è un processo disordinato e ricco di contraddizioni - facebook.com facebook Il boom della Cina nella produzione di energia solare ed eolica sta trasformando il settore energetico mondiale, ma è un processo disordinato e ricco di contraddizioni x.com