Cortina boom di turisti per le Olimpiadi | Ma siamo molto di più

Cortina si riempie di turisti in vista delle Olimpiadi. Le strade principali sono affollate di visitatori che camminano tra le vetrine e scattano foto. La città si prepara a ospitare un evento che porta molta attenzione, ma i residenti insistono: “Siamo molto di più” di quello che si vede solo in occasione delle grandi gare. La piazza centrale e corso Italia sono già pieni di gente, segno che l’interesse è alle stelle, anche se l’atmosfera resta spontanea e vivace.

dalla nostra inviata a Cortina CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Il colpo d'occhio su corso Italia è già indicativo, con un flusso costante davanti alle vetrine, ai tavolini dei bar, di fronte al campanile. Ma le stime di Cortina Marketing riferite ieri da Carla Medri, vicepresidente dell'Associazione Albergatori guidata da Sandra Ruatti, hanno dato un riscontro numerico alle impressioni visive: «Generalmente calcoliamo 5-6.000 presenze sul territorio, con un picco di 50.000 durante il Fashion Weekend. Ma nell'arco delle due settimane di Olimpiadi, fra turisti pernottanti e visitatori giornalieri siamo a quota 100.

