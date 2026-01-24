boom ronda ghibellina oltre 1500 iscrizioni

Domani si svolge la sedicesima edizione della Ronda Ghibellina a Castiglion Fiorentino. Con oltre 1.500 iscrizioni, l’evento attraversa le strade e i sentieri del territorio, offrendo un’occasione di incontro e di scoperta per appassionati e partecipanti. Una tradizione che ogni anno richiama numerosi appassionati del cammino e della natura, confermando l’importanza di questa iniziativa nel calendario locale.

Domani la sedicesima edizione della Ronda Ghibellina, in programma domani sulle strade e sui sentieri di Castiglion Fiorentino. Un’edizione che è già entrata nella storia della manifestazione e degli eventi sportivi castiglionesi con 1537 partecipanti complessivi, toccando il record assoluto di adesioni. Numeri che certificano il respiro nazionale e internazionale della Ronda Ghibellina 2026: gli iscritti provengono da 26 nazioni straniere, a conferma dell’interesse crescente verso la manifestazione anche oltre i confini italiani. Sul fronte nazionale sono rappresentate 81 province italiane su 107, oltre tre quarti del totale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

