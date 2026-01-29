Bonus mamme lavoratrici importi in aumento fino a 720 euro | chi può fare domanda e come entro il 31 gennaio

È ufficiale: il bonus mamme lavoratrici cresce e arriva fino a 720 euro all’anno. La legge di bilancio 2026 ha confermato l’aumento e stabilito che le mamme che lavorano potranno richiedere un contributo mensile di 60 euro. La domanda può essere presentata entro il 31 gennaio, ma ancora pochi sanno come fare o chi può beneficiare dell’incentivo.

È stato confermato con la manovra 2026 il bonus mamme lavoratrici, ma per quest'anno c'è una novità: la legge di bilancio ha infatti aumentato il bonus mamme a 60 euro mensili, fino a un massimo di 720 euro annui. Si può fare domanda fino al 31 gennaio 2026. Ecco cosa sapere sulle ultime scadenze.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bonus Mamme Lavoratrici Bonus mamme lavoratrici, nel 2026 vale 720 euro: chi potrà averlo e come fare domanda Nel 2026, il bonus per le mamme lavoratrici è di 720 euro netti. Bonus mamme: chi deve fare domanda entro il 31 gennaio e cosa cambia dal 2026 Il bonus mamme 2025, un contributo mensile di 40 euro, è rivolto alle madri lavoratrici con almeno due figli a carico e un reddito fino a 40 mila euro. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Bonus Mamme Lavoratrici Argomenti discussi: Bonus mamme lavoratrici: come funziona; Bonus mamme 2026: importo mensile sale a 60 euro, ecco come fare domanda; Bonus mamme lavoratrici 2026, aumentano gli importi. Entro il 31 gennaio domande per i nati a fine anno; Bonus mamme: chi deve fare domanda entro il 31 gennaio e cosa cambia dal 2026. Bonus mamme lavoratrici 2026, aumentano gli importi. Entro il 31 gennaio domande per i nati a fine annoL'Inps ha aggiornato il servizio online per la richiesta del bonus mamme, pari a 40 euro mensili, rendendo possibile l’integrazione delle domande già presentate. Il bonus ... ilgazzettino.it Bonus mamme INPS 2026: domande, requisiti e aumentiScopri tutte le novità relative al bonus mamme previsto per il 2026, un sostegno economico mirato a favore delle madri lavoratrici. atuttonet.it Bonus mamme, nuovo vademecum con requisiti, scadenze e le novità per il 2026 - facebook.com facebook Bonus mamme, nuovo vademecum con requisiti, scadenze e le novità per il 2026 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.