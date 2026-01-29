Bonus mamme lavoratrici come chiedere il contributo che quest’anno sale a 720 euro

La legge di Bilancio 2026 ha confermato il raddoppio del bonus per le mamme lavoratrici. Da quest’anno, l’Inps erogherà un contributo mensile di 60 euro, portando il totale annuale a 720 euro, rispetto ai 480 dello scorso anno. Le donne che vogliono richiederlo devono seguire le procedure già note, ma il cambiamento principale riguarda l’importo, che ora sale di 20 euro al mese.

La legge di Bilancio 2026 ha ufficialmente confermato il potenziamento del bonus mamme lavoratrici. L’importo mensile, che verrà erogato dall’Inps, passerà da 40 euro a 60 euro: il tetto massimo, quindi, aumenterà a 720 euro, contro i 480 euro del 2025. Per ottenere il contributo è necessario presentare una domanda subito dopo la nascita del bambino, una volta che sia stato ottenuto il suo codice fiscale. Quando fare domanda. Al momento non sono state aperte finestre specifiche per il 2026 per presentare la domanda sul portale dell’Inps. Nel caso in cui dovesse essere seguita la stessa prassi del 2025 – quando è stato previsto che la domanda venisse presentata entro il mese di dicembre – si può ritenere che la procedura si possa attivare verso la fine dell’anno e che il pagamento venga erogato in un’unica soluzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

