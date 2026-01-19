Nuovo Stadio Maradona da 200 milioni senza pista d'atletica le associazioni | Sfrattati 8mila atleti bimbi e anziani

Le associazioni sportive dello stadio Maradona protestano contro il nuovo impianto da 200 milioni, che non prevede una pista d’atletica. Ritengono che questa scelta abbia conseguenze negative per oltre 8.000 atleti, bambini e anziani che quotidianamente utilizzano lo spazio. La questione riguarda anche circa 1.000 lavoratori sportivi, che temono di essere sfrattati. La questione evidenzia le preoccupazioni legate alla tutela delle attività sportive e dei cittadini coinvolti.

Cagliari Dalla vittoria con la Juventus ai lavori per il nuovo stadio, passando per il suo giudizio su Pisacane: le parole del presidente rossoblù Tommaso Giulini - facebook.com facebook

Il Napoli non ha investito nel nuovo stadio perché deve risparmiare per allargare l'infermeria. #Rrahmani #NapoliSassuolo #SerieA x.com

