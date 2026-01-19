Nuovo Stadio Maradona da 200 milioni senza pista d'atletica le associazioni | Sfrattati 8mila atleti bimbi e anziani
Le associazioni sportive dello stadio Maradona protestano contro il nuovo impianto da 200 milioni, che non prevede una pista d’atletica. Ritengono che questa scelta abbia conseguenze negative per oltre 8.000 atleti, bambini e anziani che quotidianamente utilizzano lo spazio. La questione riguarda anche circa 1.000 lavoratori sportivi, che temono di essere sfrattati. La questione evidenzia le preoccupazioni legate alla tutela delle attività sportive e dei cittadini coinvolti.
La protesta delle associazioni sportive dello stadio Maradona: "Non vogliamo essere sfrattati. Qui oltre mille lavoratori sportivi e 8mila atleti, bimbi e anziani che usano la pista".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: De Laurentiis sullo Stadio Maradona: “È un cesso, senza di me hanno rubato soldi e fatto un disastro”
