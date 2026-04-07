L’attaccante argentino ha raggiunto un nuovo record nella storia del club, superando un ex giocatore con una lunga carriera nel campionato italiano. L’allenatore ha commentato il momento della squadra e il ruolo del giocatore, definendolo un vero trascinatore. La squadra si prepara alla prossima partita, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. La stampa segue con attenzione l’andamento delle prestazioni e le dichiarazioni degli addetti ai lavori.

Inter News 24 Boninsegna commenta il sorpasso storico del Toro nella classifica marcatori e analizza il momento della squadra di Chivu. Roberto “Bonimba” Boninsegna, leggenda e tifoso doc dell’ Inter, commenta su La Gazzetta dello Sport il traguardo tagliato da Lautaro Martinez, che lo ha appena sorpassato diventando il terzo miglior marcatore della storia nerazzurra. IL SORPASSO DI LAUTARO «L’ho presa benissimo, è giunto a compimento un processo inarrestabile che giova alla squadra. Io continuo a essere orgoglioso del fatto che il rapporto fra partite disputate (287) e reti realizzate (171) mi vede ancora ben messo: ho una media dello 0,6 di un pelo inferiore a Meazza che vanta lo 0,7». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Boninsegna incorona Lautaro: «Un trascinatore, spero superi presto anche Altobelli»

Lautaro l’insaziabile: preso Boninsegna, ora caccia al record di Altobelli! E contro la Juve ha una missioneMercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate Calciomercato Milan, casting per...

Boninsegna: “Io e Lautaro saremmo stati una coppia micidiale”Il gol segnato contro il Sassuolo ha permesso a Lautaro Martínez di entrare ancora più a fondo nella storia dell’Inter.

Boninsegna superato da Lautaro: L'ho presa benissimo. Inter visceralmente legata a luiNella notte di sabato, grazie al suo gol messo a segno nel primo tempo della partita vinta 5-2 dalla sua Inter contro la Roma, il centravanti argentino. tuttomercatoweb.com

Boninsegna: Lautaro, che condottiero: ora superi Altobelli. Scudetto? Di brutte sorprese...Come ho preso il sorpasso di Lautaro? Benissimo. Roberto Boninsegna si congratula, attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport, con Lautaro Martinez, da domenica ... fcinternews.it