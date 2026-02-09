Lautaro Martinez continua a segnare e si avvicina sempre di più a un record di Altobelli, dopo aver superato Boninsegna. Contro la Juventus ha l’occasione di fare un altro passo avanti, portando avanti la sua scalata personale nella storia nerazzurra. Con l’ultima rete, il capitano dell’Inter si conferma tra i grandi.

Lautaro l'insaziabile: preso Boninsegna, ora caccia al record di Altobelli! E contro la Juve ha una missione

