Boninsegna | Io e Lautaro saremmo stati una coppia micidiale

Lautaro Martínez segna un gol decisivo contro il Sassuolo, che lo fa entrare ancora di più nella storia dell’Inter. L’attaccante argentino si candida come uno dei protagonisti della stagione, mentre Boninsegna afferma che lui e Lautaro sarebbero stati una coppia micidiale. I tifosi sperano in altre grandi prestazioni e in altri gol che possano portare ancora più in alto la squadra nerazzurra.

Il gol segnato contro il Sassuolo ha permesso a Lautaro Martínez di entrare ancora più a fondo nella storia dell’Inter. Con quella rete, il capitano nerazzurro ha raggiunto quota 171 gol complessivi, agganciando Roberto Boninsegna nella classifica dei migliori marcatori di sempre del club, alle spalle soltanto di Giuseppe Meazza (284 reti) e Alessandro Altobelli (209). Boninsegna applaude Lautaro. Un traguardo che non è passato inosservato proprio a Boninsegna, che ha commentato così sulle colonne della Gazzetta dello Sport: «Da parte mia un grande applauso. Era prevedibile che il Toro mi raggiungesse, ma non così in fretta.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Boninsegna Lautaro

Boninsegna dice che con Lautaro avrebbero fatto faville.

Ultime notizie su Boninsegna Lautaro

