Bomba fuori la pizzeria serrande distrutte e caos Ipotesi racket indaga la Dda

Nella notte a San Cipriano d’Aversa, in Corso Europa, una bomba è stata fatta esplodere all’esterno della pizzeria Nando’s, causando la distruzione delle serrande e il caos tra i passanti. L'esplosione è avvenuta intorno alle 3 e al momento gli investigatori della Direzione Distruttoria Antimafia stanno esaminando la possibilità che si tratti di un atto legato a un racket.

Bomba contro una pizzeria inaugurata ieri a San Pietro a Patierno: ipotesi racketPaura nella notte a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia Nord di Napoli, dove un ordigno artigianale è esploso davanti alla pizzeria...

