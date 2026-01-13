Legalità Comune e SOS Impresa insieme contro racket e usura

Il Comune di Avellino e l’Associazione SOS Impresa hanno firmato un Protocollo d’Intesa volto a promuovere la legalità e a combattere racket e usura. L’accordo, siglato oggi a Palazzo di Città, rappresenta un passo importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e realtà locali nella tutela delle imprese e della comunità. Un impegno condiviso per sostenere un ambiente imprenditoriale più sicuro e trasparente.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi a Palazzo di Città Il Comune di Avellino e l’Associazione SOS IMPRESA AVELLINO APS hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa “A favore della legalità e contro la delinquenza”. Il documento è stato firmato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta e dal Presidente Domenico Capossela, che hanno poi concordato le successive iniziative che da oggi dovranno partire per rendere operativo il protocollo. All’incontro hanno partecipato il sub Commissario, dott. Vincenzo Iannuzzi e il Segretario Comunale, dott.ssa Clara Curto. L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e società civile, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di racket e usura, attraverso la realizzazione di una rete locale di servizi, dedicati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, di informazione, di sensibilizzazione e di sostegno alle vittime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legalità, Comune e “SOS Impresa” insieme contro racket e usura Leggi anche: Avellino, sinergia tra SOS Impresa e Comune: firmato protocollo per le vittime di usura e racket Leggi anche: Legalità, protocollo di intesa tra Comune e Sos Impresa Avellino Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Avellino, il commissario Perrotta al convegno di Sos Impresa: “Una rete di protezione contro racket e usura” - Sul fronte della lotta al racket e all'usura "la presenza del Comune è molto importante, perché il contrasto al fenomeno delle estorsioni non può essere solo affidato alla repressione, ma deve essere ... corriereirpinia.it

Legalità: Sos Impresa, da Ravenna ad Agrigento la Giornata nazionale antiracket - Dal Nord al Sud del Paese, da Ravenna ad Agrigento, tra il 9 e il 10 gennaio si svolgeranno numerose e diverse iniziative pubbliche nell’ambito della Terza Giornata nazionale antiracket, promossa da S ... agensir.it

Lotta alla camorra: Sos Impresa Campana e Comune di Quarto, siglato un protocollo d’intesa per il contrasto al racket e all’usura - Sos Impresa – Rete per la Legalità, Coordinamento regionale della Campania Aps, esprime il più sentito ringraziamento al sindaco di Quarto, Antonio Sabino, alla sua Amministrazione e al dirigente ... agensir.it

Dopo anni di abbandono e di inerzia da parte del Comune, via Quarti a Milano torna sotto la tutela dello Stato. Le Forze dell’Ordine, coordinate dal ministro Matteo Piantedosi, sono intervenute per riportare sicurezza, legalità e dignità ai cittadini di una zona tro - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.