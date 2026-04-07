Bologna è la città più felice d’Italia

Secondo l’Happy City Index 2026, Bologna si classifica come la città più felice d’Italia. Lo studio, il più ampio al mondo sullo sviluppo urbano con partecipazione diretta della comunità, analizza vari aspetti che contribuiscono al benessere delle persone nelle aree urbane. I risultati sono stati pubblicati di recente e mostrano come Bologna si distingua rispetto ad altre città italiane.

. È quanto emerge dall’Happy city index 2026, il più grande studio al mondo sullo sviluppo urbano guidato dalla comunità. Stilata dall’ente britannico Institute for quality of life, questa sesta edizione non mira a decretare una singola città come la migliore in assoluto, ma identifica quei centri che riescono a bilanciare qualità della vita, sostenibilità, resilienza e buone strategie di governo. La ricerca è stata presentata a Londra in una seduta del Parlamento del Regno Unito. Il processo di calcolo si basa su parametri rigorosi: sessantaquattro in tutto, suddivisi in sei categorie che comprendono i cittadini, la governance, l'ambiente, l'economia, la salute e la mobilità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Copenaghen è la città più felice del mondo, boom per il Nord Europa e male l'Italia ...Sembrerebbe una località 'fredda' e, invece, anche quest’anno Copenaghen è la città più felice al mondo.

Le 10 città più felici d'Italia

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